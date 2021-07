Siracusa, incidente in via Elorina: ferito un motociclista

Incidente in via Elorina nel tardo pomeriggio di oggi. Coinvolte due auto e una moto: nell'impatto a riportare lievi ferite il conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia municipale.

Inevitabili i riflessi sul traffico veicolare su un'arteria che porta verso le località balneari e in cui, soprattutto d'estate, il transito è pressoché continuo.