Siracusa, sabato sera vaccini anticovid senza prenotazione alla Marina

Un'altra inizitiva dell'Asp di Siracusa per promuovere la vaccinazione anti covid: dalle 20 a mezzanotte di sabato 24 luglio, alla Marina, nell’area adiacente la base navale della Guardia Costiera, sarà possibile vaccinarsi dai 12 anni in su senza prenotazione con il siero Pfizer.

Questa inizitiva si affianca alle attività vaccinali ordinarie e agli open days negli Hub e nei centri vaccinali di tutta la provincia, di postazioni vaccinali straordinarie anche con mezzi mobili, nei luoghi di maggiore aggregazione.

"È un ulteriore tentativo per avvicinarsi alla sensibilità di chi non si è ancora vaccinato in attesa di conferme e certezze - dichiara il direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra -. L'unico evidente rimedio per evitare la diffusione del virus è il vaccino e per questo lo dobbiamo fare tutti e subito. Ringraziamo le Istituzioni che ci sono accanto e ci collaborano per consentirci di raggiungere questo obiettivo".

Al Foro italico il Comitato provinciale della Croce Rossa italiana allestirà un Posto Medico Avanzato dove opererà personale medico, infermieristico e tecnico-amministrativo dell'Azienda organizzato dalla dottoressa Donatella Capizzello dell'Hub vaccinale di Siracusa, nonché volontari del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana che cureranno l'accoglienza.