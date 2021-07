Siracusa, prestazione previdenziale aggiuntiva per i lavoratori della riscossione

Una prestazione previdenziale aggiuntiva per i lavoratori della riscossione. A darne notizia è Rita Mizzi segretario generale della First Cisl Ragusa Siracusa e Pino Branca segretario organizzativo della categoria e responsabile del settore dopo apposita circolare diramata dall'Inps.

“Un obiettivo storico - commentano - che restituisce un sacrosanto diritto, negato fino ad oggi. La prestazione è frutto di versamenti effettuati al Fondo previdenziale obbligatorio di settore alla data di assunzione.

Le nuove modalità - riferiscono - avranno decorrenza dal primo luglio 2017 e riguarderanno tutti i lavoratori iscritti al fondo stesso. I lavoratori hanno sempre versato obbligatoriamente ad un fondo che, nella quasi totalità dei casi, non erogava più alcuna prestazione".