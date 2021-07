Siracusa, crisi politica al Vermexio: il sindaco Italia ai partiti: "Riflettano se continuare a sostenere il Patto per la città"

“Le forze politiche riflettano con serietà se intendono continuare a sostenere il Patto per la Città. Per il momento redistribuirò le deleghe”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia intervenendo sull’attuale situazione politica al Vermexio.

"avvieremo un’ampia riflessione con le forze politiche e civiche che nel 2018 hanno siglato un patto per la città attorno alla mia candidatura - spiega il primo cittadino - A quelle forze, ai gruppi che si sono uniti nel percorso, a tutti i partiti e alle forze civiche rivolgerò l’invito a dare il proprio contributo sino alla fine del mio mandato per il miglioramento della qualità di vita dei nostri cittadini e dei nostri contesti urbani. Nei prossimi giorni - aggiunge - per garantire continuità e rispetto degli impegni assunti, provvederò, comunque, a ridistribuire le deleghe dei due assessori dimissionari, alcune delle quali tratterrò ad interim. Credo, inoltre, che l’attuale riflessione interna di importanti alleati di quel patto civico, quale il Partito Democratico, meriti pieno rispetto. Personalmente - conclude il sindaco - mi auguro che si possa trovare una risoluzione unitaria. L’obiettivo è ripartire da contenuti comuni e dai documenti di pianificazione condivisi, per l’ampliamento di un’area di governo della città che sappia governare e gestire le sfide degli anni delicati che dobbiamo affrontare e non riconsegni Siracusa agli “interessi” e alle alchimie del passato”.