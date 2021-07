Al via le Olimpiadi di Tokio 2020: cerimonia di apertura

Olimpiadi di Tokyo al via alla presenza dell’imperatore Naruhito. La manifestazione, giunta alla 32ma edizione, si concluderà l’8 agosto senza la presenza di pubblico a causa della pandemia.

L’Italia partecipa ai Giochi con 384 atleti qualificati, 197 uomini e 187 donne. È la spedizione italiana più numerosa di sempre. Numeri da record per lo sport italiano che, oltre alla presenza in 36 discipline differenti, compresi i nuovi sport olimpici di arrampicata sportiva, surf e skateboard, sfiora la parità di genere.

Intanto, poco prima della cerimonia, Da Tokyo è arrivato il videomessaggio di auguri degli azzurri per il compleanno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A realizzarlo le atlete e gli atleti dell'Italia Team radunatisi poco prima della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.