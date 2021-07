Siracusa, discarica abusiva all'interno di un'area privata a Tivoli: arriva il sequestro

Una vera e propria discarica, ma abusiva e a cielo aperto in contrada Tivoli a Siracusa.

In pratica all'interno del perimetro di una villetta abbandonata ma anche dentro la stessa abitazione sono stati abbandonati nel tempo rifiuti di ogni genere, da resti di lavori edili a pezzi di carrozzeria, ma anche coperture di eternit-amianto.

Questa mattina apposti i sigilli all'area da parte degli operatori del Nucleo ambientale della Polizia municipale di Siracusa. Per vedere la videointervista al comandante Romualdo Trionfante CLICCA QUI

Nel corso di questi ultimi anni tanti passi in avanti sono stati fatti con il nuovo sistema della raccolta differenziata: il capoluogo è passato dall'1,5% del 2014 al 52% di oggi, ma bisogna ancora intervenire sul fronte della sensibilizzazione dei cittadini per arginare il problema dell'abbandono dei rifiuti. Per vedere la videointervista all'assessore Andrea Buccheri CLICCA QUI