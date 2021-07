Siracusa, Orecchio di Dionisio: al via il nuovo ciclo di Conversazioni

L’Orecchio di Dionisio ospietrà anche quest'anno le "Conversazioni" organizzate dalla Fondazione Inda. Saranno quattro incontri, per approfondire i temi al centro delle opere messe in scena nella 56° stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco, dal 3 luglio al 21 agosto: Coefore Eumenidi di Eschilo per la regia di Davide Livermore e la traduzione di Walter Lapini; Baccanti di Euripide per la regia di Carlus Padrissa e la traduzione dal greco di Guido Paduano; Nuvole di Aristofane che debutterà il 3 agosto con la regia di Antonio Calenda e la traduzione di Nicola Cadoni. Le lezioni sono tutte in programma alle 18 e saranno anche trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Inda. Le conversazioni, curate e moderate da Margherita Rubino, saranno inaugurate martedì 27 luglio da Massimo Fusillo, docente dell’Università dell’Aquila che terrà un intervento su Orestea sulla scena. Il programma proseguirà giovedì 29 luglio con lo scrittore Nicola Gardini che rifletterà su Euripide, la parola vera; lunedì 2 agosto l’ex presidente del Senato Pietro Grasso terrà un intervento su Eumenidi, i nodi secolari della giustizia. Ultino appuntamento venerdì 6 agosto con il regista Antonio Calenda. Per le Conversazioni è indispensabile la prenotazione on line o telefonica.