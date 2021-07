Avola, cerca di rubare un motorino: arrestato in flagranza

Furti - e reati contro il patrimonio più in generale - e spaccio: sono gli obiettivi primari delle attività di contrasto tramite il controllo del territorio da parte dei carabinieri. Obiettivi che non di rado vengono perseguiti anche fuori dall'orario di servizio, come accaduto ieri quando un carabiniere - per l'appunto libero dal servizio - ha notato un uomo armeggiare su un motorino nell'area di sosta dell'ospedale Di Maria. Il militare si è fermato per tenere d'occhio il sospettato e nel frattemmpo ha chiesto l'intervento immediato di una pattuglia. Dai rilievi sul posto è stato accertato che realmente l'uomo stava cercando di rubare il motociclo e pertanto è stato arrestato e dopo le formalità di rito condotto a casa, in regime di domicilio coatto