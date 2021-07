Siracusa, auto finisce la sua corsa su un fianco all'Arenella: 2 giovani ferite

Auto finisce la sua corsa su un fianco sulla strada per il mare all'Arenella ieri pomeriggio. Pare che l'incidente autonomo si sia verificato perché la donna alla guida voleva evitare un gatto morto sull'asfalto.

Sul posto la Polizia municipale, per i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere l'auto in sicurezza. Il 118 ha soccorso le due giovani a bordo della vettura e le ha condotte in ospedale: per la 23enne alla guida solo una cervicalgia (è stata dimessa), per l'atra giovane, una coetanea una frattura, ma niente di grave.