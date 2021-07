Augusta, Sasol e Sonatrach donano 2 ultracongelatori speciali al Muscatello

Due ultracongelatori speciali donati dalle multinazionali Sasol e Sonatrach all'ospedale Muscatello di Augusta.

Ieri la consegna delle appracchiature durante una breve cerimonia: presenti i vertici dell’ Asp, il sindaco di Augusta e manager aziendali.

“Abbiamo prontamente accolto la richiesta del personale sanitario del laboratorio e ci siamo attivati per reperire quanto necessario” hanno dichiarato Mario Lazzaro, Responsabile Salute di Sasol Italy e Matteo Saggio di Sonatrach.

Nell’ ultimo anno e mezzo gli stabilimenti hanno continuato a produrre beni essenziali (carburanti, intermedi per la detergenza e la sanificazione) e si sono moltiplicate le iniziative del polo industriale a favore del territorio provinciale. Ovviamente abbiamo concentrato lo sforzo sul settore più importante, quello sanitario e questo contributo va nella direzione di sostenere le attività del laboratorio del Muscatello”.

Soddisfazione per l'iniziativa delle due aziende è stata manifesta dal Carmelo Rodolico responsabile del laboratorio . “Questi ultrafreezer in questa fase - ha detto - ci permetteranno di conservare con le necessarie garanzie i reagenti per i tamponi e vaccini, ed in seguito verranno utilizzati in attività di biologia molecolare che svilupperemo in questo laboratorio e che costituiranno una preziosa attività specialistica disponibile per tutto il territorio provinciale. "

Soddisfazione espressa anche dal direttire generale dell'Asp, Ficarra e dal sindaco Di Mare.