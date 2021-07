Tratto autostradale Rosolini-Ispica, interrogazione di Ficara sull'attesa infinita

Nuova interrogazione del deputato nazionale siracusano del M5S, Paolo Ficara sul Consorzio Autostrade Siciliane.

"Non si può tergiversare a lungo sul tema della sicurezza e se questa non dovesse essere garantita - sostiene Ficara - si deve aggiornare la stessa concessione sino ad arrivare all'ipotesi revoca. Confido, prima o poi, in una risposta da parte del ministro".

Riguardo poi l'attesa per l'apertura del tratto tra Rosolini e Ispica della Siracusa-Gela, Ficara afferma: "Annunci e rinvii sono ormai consuetudine. Hanno intenzione di aprirla o no? E poi si celebrerà come se si fosse completata una autostrada vera? No perchè si parla di meno di 10 chilometri, una inezia divenuta odissea infinita come è purtroppo prassi con il Cas e con la Regione. E poi attendiamo ancora l'avvio dei lavori per il rifacimento del manto autostradale tra Noto e Rosolini, degno di una vera trazzera. Un iter di gara lunghissimo, gara bandita a inizio 2020, aggiudicazione definitiva poche settimane fa ma di lavori non si vede traccia".