Siracusa, in tasca 4 dosi di cocaina, un coltello e 1.143 euro: denunciato

Nella mattinata di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in un bar sito nella Zona alta della città per la segnalazione della presenza di due persone sospette. Giunti sul posto, gli agenti sottoponevano a perquisizione una donna ed un giovane, di 20 anni, trovando quest’ultimo in possesso di 4 dosi di cocaina, di un coltello a serramanico e di una somma di denaro in contanti pari a 1.143 euro. Per questi motivi, il giovane è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per porto ingiustificato di coltello.