Siracusa, le bollette Siam di pagano anche con il Pago Pa

Attivato sul sito internet della Siam il pagamento delle bollette tramite Pago Pa.

L'avviso di pagamento sarà suddiviso in 3 sezioni: la prima contiene informazioni su creditore e debitore e riporta l'indicazione dell'importo da pagare e la scadenza, la seconda sezione contiene i codici che identificano il documento, la terza il codice a barre necessario per effettuare il pagamento e il codice avviso che identifica in maniera certa solo quel documento.