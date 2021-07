Siracusa, l'antico Arsenale ridotto a canneto: Vinciullo "Perché non è stato ripulito dai forestali?"

Ridotto ad un canneto ed invaso da rifiuti e sfalci: questo è oggi l’antico Arsenale di Siracusa, uno dei più grandi esistenti al mondo.

La denuncia pubblica arriva da Vincenzo Vinciullo: "E' perfino impossibile vederne i resti - commenta - due legislature fa, confermata anche nella scorsa, fu approvata una norma legislativa, da me firmata, con la quale i forestali dovevano essere utilizzati per pulire i nostri resti archeologici e monumentali.

Perché - chiede Vinciullo - ciò non è ancora avvenuto?"