Augusta, maltrattamenti in famiglia: condanna a 2 anni e mezzo

Dovrà scontare circa 2 anni e mezzo di reclusione per una serie di maltrattamenti in famiglia commessi da inizio 2017 a giugno 2018.

Una 46enne di Augusta è stata arrestata dai Carabinieri, in ottemperanza ad ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, La donna è stata ristretta nella casa circondariale di Agrigento.