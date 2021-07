Palermo, fatture false per 16 milioni: 5 arresti

Avrebbero utilizzato diverse società cartiere per emettere fatture false e far spostare i dipendenti per creare un giro di fatture false da 16 milioni di euro, un'evasione di circa 4 milioni e mezzo di euro ed esposizioni all'erario di un'azienda poi fallita per 22 milioni. Sono i numeri dell'operazione della Guardia di finanza di Palermo 'Vanish Vat', che ha portato all'arresto di 5 persone che operavano nel trasporto merci nel capoluogo. Disposto anche il sequestro preventivo di 4 milioni e 428 mila euro,che corrisponde all'evasione accertata.