Augusta, precari del Comune: passano da part-time a full-time

Passaggio da part-time a full-time del personale del Comune di Augusta. Grande soddisfazione viene espressa dal segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, commentando l’annuncio del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, riguardante l'approvazione del piano del fabbisogno del personale 2021/2023.

Il piano prevede l'utilizzo di oltre un milione di euro destinato alle assunzioni, all’estensione del full-time per gli ex precari con un potenziamento dei settori relativi ai servizi tecnici e all’organico della polizia municipale.

Importante secondo Passanisi anche l’impegno sulla valorizzazione delle professionalità presenti all’interno dell’Ente, ma il segretario non manca di segnalare la liquidazione delle indennità accessorie relative agli anni passati "per le quali - conclude - tutti i dipendenti aspettano risposte certe e celeri".