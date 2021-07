Siracusa, cambia la tariffa oraria per la sosta a pagamento

Cambia la tariffa oraria negli stalli a pagamento, strisce blu, in alcune aree e parcheggi cittadini a Siracusa.

In via Romagnoli disposta la tariffa è di 1,50 euro l’ora, e di 6 euro da 4 a 8 ore.

All’interno del parcheggio Von Platen la tariffa per gli autoveicoli, esclusi i camper, sarà di 1 euro l’ora, e di 4 euro da 4 a 8 ore; rimane invariata a 15 euro la sosta per le 24 ore.

All’interno dei parcheggi di viale dei Lidi e di via Taormina la tariffa sarà di 1 euro l’ora, e di 3 euro per 4 ore dalle 8 alle 20, fino al prossimo 30 settembre.

All’interno del parcheggio di via Elorina, ai Pantanelli, la tariffa sarà di 1 euro l’ora, e di 4 euro da 4 a 8 ore.

I bus navetta dai parcheggi urbani verso e dal centro storico, saranno gratuiti per tutti i passeggeri.