Siracusa, Baio: "Omaggiare il ricordo di Nino Consiglio senza trascinarlo nell'attualità politica"

Omaggiare il ricordo di Nino Consiglio a quasi 7 anni dalla scomparsa sì, ma senza voler a tutti i costi coinvolgerlo nella situazione politica attiuale. Questo in sintesi il senso di una nota di Salvo Baio: "Onorare la memoria di Nino Consiglio a sette anni dalla morte, ricordarne le qualità umane e politiche è senza dubbio un pensiero nobile e sicuramente sincer, a cui molte compagne e molti compagni si associano idealmente. Trascinarlo nell'attualità politica fino a prevederne come avrebbe affrontato la crisi con l'amministrazione comunale non mi sembra altrettanto nobile. Lasciamolo riposare in pace e nel ricordo di tutti noi."