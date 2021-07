Noto, una nuova Job chair al Lido: donata dall'Avis al Comune

Da questa mattina a Lido di Noto è disponibile una nuova Job (Join on the beach) Chair. E’ stata donata al Comune dall’Avis di Noto e sarà utilizzata dai bagnini della Protezione Civile Avcn di Noto per permettere a chi ha problemi di deambulazione di poter fruire della spiaggia e del mare in totale sicurezza.

Stamattina la simbolica cerimonia di consegna, presenti il sindaco Corrado Bonfanti, l’assessore al Welfare Roberta Garofalo con il dirigente di settore Claudio Corte, il presidente Avis Noto Paolo Saetta, i bagnini dell’Avcn di Noto impiegati nel progetto “Spiagge Sicure” e il dott. Edoardo Travali, responsabile dell’Uoc di Medicina Trasfusionale dell’ospedale Noto-Avola.

“Da 10 anni anni, attraverso la Protezione Civile - ha dichiarato il sindaco Bonfanti che non manca di ringraziare l'Avis - assicuriamo l’assistenza a tutti i bagnanti e posso affermare che quella per i diversamente abili è il nostro fiore all’occhiello.”.

“Siamo stati portavoce della volontà dei nostri donatori - ha aggiunto Paolo Saetta, nuovo presidente Avis di Noto - grazie ai quali è stato possibile portare avanti questa iniziativa che riteniamo sia molto utile e importante”.

Saetta non perde l'occasione per rilanciare un appello a donare il sangue, appello ripreso dal dott. Travali: “C’è sempre bisogno di mettersi a disposizione degli altri - ha detto - perché spesso donare il sangue aiuta a salvare la vita di un parente ma anche di uno sconosciuto. Dobbiamo stare vicini a chi ha bisogno”.