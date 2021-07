Siracusa, dissequestro per il chiosco di Ognina: Cafeo "Errore del Comune"

Dissequestrato dal tribunale di Siracusa il chiosco di Ognina; all'imprenditore è stato restituito il container, peraltro ancora in fase di costruzione e di tutte le strutture accessorie, inclusa la base in calcestruzzo già esistente da tempo in quella zona, sottoposte a sequestro dietro istanza dell’ufficio Urbanistica del comune di Siracusa.

A darne notizia è il deputato regionale Giovanni Cafeo: “Attraverso un vero e proprio blitz pseudo-ambientalista, avallato incredibilmente dall’amministrazione comunale di Siracusa - afferma Cafeo - l’imprenditore prima si è visto sequestrare i manufatti e poi è dovuto ricorrere alle vie legali per riottenere il maltolto”.

"Il messaggio che passa aggiunge - è che basta un post sui social dei soliti noti per bloccare qualunque iniziativa economica in città, che rischia di disincentivare anche chi proprio a Siracusa vorrebbe investire per creare impresa e quindi lavoro".