Siracusa, il caso Blu Land alla Cittadella dello sport: la replica del presidente del CC Ortigia, Vancheri

Respinge con fermezza l'etichetta di "discriminazione" e "sport negato" alla Cittadella dello sport di Siracusa il presidente del Circolo Canottieri Ortigia, Valerio Vancheri, tirato in causa dal dirigente dell'Asd Blu Land, Luca Campisi, rimasta fuori dagli spazi del complesso sportivo. Campisi chiede chiarimenti ed invoca un confronto che veda allo stesso tavolo il gestore e l'amministrazione comunale, proprietario dell'impianto. Un confronto a cui Vancheri ha dato il suo assenso e per il quale bisogna adesso verificare la disponibilità del Comune.

