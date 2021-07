Augusta, detenzione e spaccio: 3 anni e 8 mesi per un 61enne

Condanna definitiva a 3 anni e 8 mesi per un 61enne di Augusta, per detenzione e spaccio di stupefacenti con l'aggarevante dell'ingente quantità.

A carico dell'uomo, già ai domiciliari, è stato eseguito un ordine per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Siracusa, dopo di che è stato disposto il suo trasferimento nella casa circondariale di Ragusa.