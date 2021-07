Siracusa, la crisi del Pd e i rapporti con l'amministrazione comunale: sforzo verso l'unità in memoria di Nino Consiglio

"Nino Consiglio certamente lancerebbe un forte appello non solo alla indispensabile unità, ma chiamerebbe tutti ad un grande sforzo di analisi e proposta per affrontare sia il post-pandemia che la forte crisi nei rapporti dentro il partito". A dirlo sono Mario Blancato, Bruno Marziano e Carmelo Saraceno ricordardo che fra un paio di giorno ricorre il settimo anniversario della scomparsa di Consiglio.

"Probabilmente Nino - aggiungono - avrebbe anche avuto le capacità ed il carisma per superare, dopo una analisi collettiva, la crisi nei rapporti con l’amministrazione comunale. Noi tutti dovremmo, umilmente, e nella sua memoria, fare uno sforzo in più in tal senso.

In una comunità le idee diverse e persino le diverse collocazioni, diceva il professore, possono essere una opportunità. Sarebbe un bel modo - concludono - di commemorare la sua figura, di onorare la sua opera politica".