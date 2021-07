Clochard investito e ucciso a Siracusa, si costituisce il pirata della strada

Il pirata della strada che sabato scorso alla guida della sua moto ha investito e ucciso un pedone in viale Paolo Orsi, a Siracusa, si è costituito.

L'uomo, 35 anni, è stato interrogato dal pm di Siracusa, Andrea Palmieri, e avrebbe dichiarato di essere scappato per la paura di quanto accaduto al momento e poi per il timore di essere oggetto di ritorsioni da parte degli amici della vittima.

Il 35enne adesso è indagato indagato a piede libero per omicidio stradale. La procura ha disposto il sequestro della moto e del casco.

Intanto la Polizia municipale che sta svolgendo le indagini, ha acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.