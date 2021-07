Siracusa, Laura Leone nuovo presidente provinciale dell'Associazione italiana giovani avvocati

È Laura Leone il nuovo Presidente Aiga, Associazione italiana giovani avvocati, della sezione di Siracusa per il biennio 2021/2023.

L'assemblea elettiva si è svolta venerdì 16 luglio: nominato anche il direttivo formato dagli avvocati Micaela Politino (vice Presidente), Silvia Margherita (segretario) e Daniela Rocco (tesoriere).

Completano la squadra i consiglieri Vincenzo Mirmina, Lorenzo Battaglia e Gianmarco Rametta, ed il Past President Patrizia Dugo, membro di diritto.

Il presidente uscente ha tracciato il bilancio delle attività svolte in questi due anni, nel corso dei quali l'Aiga non sì è fermata.

Anche il neo Presidente ha voluto rimarcare il supporto dell’associazione in favore dei colleghi all’interno del Foro siracusano, in piena collaborazione con le altre realtà associative e con il Coa, assicurando il supporto necessario a favore dei giovani avvocati.