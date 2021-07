Siracusa, incidente in via Elorina: coinvolte 3 auto

Tre auto coinvolte in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 13 in via Elorina, dopo il centro comunale di raccolta a Siracusa.

Due persone, un ragazzo straniero e una donna sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia municipale, oltre al 118.

Inevitabili i riflessi sul traffico veicolare: transito bloccato e lunghe code di auto.