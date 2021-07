Siracusa: dopo 3 anni, cambio al vertice nella caserma "Alfredo Lombardi"

Cerimonia sobria, quella che si è svolta stamane nella caserma “Ten. Alfredo Lombardi M.A.V.M.” per il cambio del vertice. Alla presenza del comandante regionale Sicilia, Gen. Riccardo Rapanotti, e delle massime Autorità civili e militari della provincia aretusea, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Luca De Simone - che va a Roma - e il colonnello Lucio Vaccaro. De Simone, che lascia dopo quasi tre anni, si è detto orgoglioso di aver diretto il Comando Provinciale di Siracusa "che opera in un contesto territoriale connotato dalla presenza di importanti distretti industriali e agricoli, nella quale la Guardia di Finanza ha continuato a fornire un significativo apporto per la tutela della legalità economico – finanziaria a salvaguardia delle imprese sane e della maggioranza dei cittadini onesti". Il nuovo Comandante, il Col. Lucio Vaccaro, originario di Crotone, 46 anni, sposato con tre figli, arriva a Siracusa dal Comando Generale di Roma. Nel proprio intervento ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico "nella consapevolezza del delicato compito che lo attende, garantendo il massimo impegno nel contrasto a tutte le forme di illegalità con particolare attenzione a quelle economico – finanziarie".