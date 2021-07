Siracusa, l'ex biblioteca storica in rovina. Vinciullo: colpa dell'amministrazione comunale

L'attuale amministrazione comunale non sarebbe in grado di gestire la città e il suo ricco patrimonio storico. Lo affermano Vincenzo Vinciullo e Vincenzo Salerno, i quali ad avallo della loro teoria, citano le condizioni in cui versa il palazzo dell'ex biblioteca comunale, uno stabile antico che oggi mostra tutte le ferite del tempo, ma anche della trascuratezza e dei mancati interventi. A fronte di ciò, rinnovano la richiesta delle dimissioni di tutto l'esecutivo municipale.