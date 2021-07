Siracusa, Musso rieletto presidente della sezione metalmeccanici e installatori

Rinnovate le cariche sociali per il biennio 2021-2023 della Sezione Imprenditori Metalmeccanici ed Istallatori di Confindustria. L'assemblea ha confermato Giovanni Musso (Ceo della Irem spa) nel ruolo di presidente; vice presidente confermata Maria Pia Prestigiacomo (Coemi Srl e Ved Srl) e componenti del Consiglio di Presidenza di Sezione sono stati eletti Santo Sessa (Sonim Srl) Giovanni Norma (Demont Srl) e Alfio Fazio (Ifa Srl). Bilancio più che positivo per Musso che durante il suo incarico ha visto finalizzare quattro corsi di formazione per saldatori, tubisti e meccanici industriali con l’assunzione di 10 lavoratori ed organizzare altri due corsi che sono in itinere, corsi promossi di concerto con i rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Uilm utilizzando gli strumenti di Fondimpresa ed in collaborazione con l’Istituto “Antonello Gagini” di Siracusa. Nel 2020, durante la pandemia, è stato firmato tra le aziende metalmeccaniche e i sindacati il Protocollo di sicurezza e prevenzione per il contenimento e il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro contribuendo alla realizzazione dell’Uscai nella sede del dopolavoro Lukoil per lo screening dei lavoratori della zona industriale, successivamente trasformato in Hub vaccinale. Per Musso “rimane fondante l’obiettivo di sostenere i livelli di occupazione, in particolare di quella giovanile, per l’acquisizione di competenze sempre più attinenti ai cambiamenti del mercato del lavoro. “E’ necessario intervenire sia a livello regionale che nazionale al fine di promuovere bandi che aiutino le imprese che desiderano investire in formazione con meno vincoli per le imprese. E’ importante, infine, per il Presidente e i rappresentanti del Consiglio di Presidenza delle imprese metalmeccaniche, che, in considerazione della prevista transizione energetica, le aziende del polo industriale di Siracusa possano realizzare con successo gli investimenti destinati al nostro territorio e che venga rafforzato il dialogo tra grande, media e piccola impresa".