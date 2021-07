Augusta, controllo del territorio: sanzioni per 13.000 euro

Molteplici i servizi di controllo e vigilanza effettuati dai Carabinieri di Augusta nel territorio di competenza.

Sono stati controllati numerosi esercizi commerciali e, sulla strada sono state identificate 529 persone e verificati 306 veicoli, contestando varie violazioni al Codice della Strada come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida con utilizzo del telefono cellulare o senza l’uso del casco protettivo, la circolazione di veicolo senza revisione periodica o copertura assicurativa Rca. In tre casi è stata accertata la reiterata guida di veicolo, nell’arco di un biennio, senza aver mai conseguito la patente di guida, il che ha comportato per i trasgressori la denuncia all'autorità giudiziaria.

Le sanzioni ammontano a circa 13.000 euro, con una complessiva sottrazione di circa 40 punti dalle patenti di guida ed il ritiro di 8 documenti di circolazione.