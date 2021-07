Siracusa, ieri sera il ricordo del giudice Borsellino: cerimonia davanti il tribunale

In 70 hanno partecipato ieri sera, davanti il Tribunale di Siracusa, per ricordare il magistrato Paolo Borsellino e tutti gli agenti della scorta caduti in adempimento del loro dovere, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina.

Dopo l'audizione di due commoventi interventi del giudice Borsellino e la lettura di alcune sue frasi, è stata apposta sulla ringhiera del Tribunale una corona di fiori in onore suo e degli agenti della scorta.

Tra i presenti Salvo Cilio, Ezechia Paolo Reale e Michele Mangiafico.

La manifestazione, organizzata dall'associazione culyturale Italiavvenire, si è conclusa con un lungo applauso in ricordo di Paolo Borsellino.

"Ci auguriamo - dichiara Paolo Cavallaro responsabile provinciale - che la libertà e l'anelito verso la giustizia prevalgano sempre sulla rassegnazione e sull'indifferenza.

Dobbiamo impegnarci tutti, facendo ognuno la propria parte nell'affermazione quotidiana della legalità, rifuggendo il puzzo del compromesso morale di cui parlava Paolo Borsellino".