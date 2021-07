Siracusa, vaccini al centro commerciale: somministrate 444 dosi

Sono stati 444 i vaccini Pfizer somministrati nell'ultimo fine settimana nella postazione del centro commerciale Archimede.

A rispondere all’appello sono stati anche dipendenti del Centro commerciale che hanno approfittato della possibilità di fare il vaccino senza spostarsi dal luogo di lavoro e tanti giovani, tra questi anche minorenni accompagnati dai propri genitori. La campagna di prossimità proseguirà nel prossimo fine settimana al Parco Commerciale Belvedere.

“L’obiettivo che dobbiamo raggiungere subito – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - è immunizzare quante più persone possibile, considerate le varianti virali rilevate anche in Sicilia. Per sconfiggere il virus dobbiamo vaccinarci tutti e subito. Ad oggi abbiamo vaccinato circa l’80 per cento degli over 80 e il 70 cento degli over 60 mentre risultano ancora al di sotto del 50 per cento di vaccinazione le fasce più giovani che sono proprio quelle che maggiormente possono veicolare il virus. Esortiamo quanti non l’abbiano ancora fatto a vaccinarsi subito e senza esitazione. Un accorato appello a vaccinarsi lo rivolgo, così come ha già fatto l’assessore della Salute Razza, al mondo della scuola, agli studenti, agli insegnanti, a tutto il personale affinché a settembre possano riaprire le scuole in sicurezza”.