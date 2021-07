Siracusa, ispettori del lavoro: organico all'osso. Ugl scrive alla Regione

E' una grave carenza di organico quella degli ispettori del lavoro a Siracusa, come in tutta la Sicilia.

Ad evidenziare le difficoltà ad operare per mancanza di funzionari direttivi è il segretario provinciale dell'Ugl di Siracusa, Antonio Galioto: "In Sicilia - scrive in una nota indirizzata al governo regionale - sono appena 70 a fronte di 300 come previsto dalla pianta organica e a Siracusa sono rimasti in 4 dal momento che - spiega Galioto - una parte del contingente effettivamente in servizio è stata adibita a mansioni amministrative per far fronte a una vera e propria emorragia di personale dovuta per lo più a pensionamenti e con quelli rimasti che manifestano il proprio scoramento, minacciando per fine anno la rinuncia alle mansione ispettive con gravissime ripercussioni per il tessuto economico e per la tutela dei diritti dei lavoratori".

Da qui la richiesta di mettere in campo nuove forze per adempiere alle funzioni di controllo e prevenzione.