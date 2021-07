Siracusa, cambio al vertice del comando provinciale della Guardia di finanza

Cambio al vertice del comando provinciale della Guardia di finanza di Siracusa. Domani, 20 luglio, alle 10 alla caserma Alfredo Lombardi, si terrà la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale di Siracusa, tra il Col. Luca De Simone e il Col. Lucio Vaccaro, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia – Gen. Riccardo Rapanotti.

All’evento, tenuto in forma ristretta per la situazione epidemiologica ancora in atto, parteciperà un ristretto numero di Autorità.

Intanto il 15 luglio il sottotenente Gaetano La Ferlita ha assunto il comando della Tenenza di Lentini della Guardia di Finanza, reparto con competenza territoriale anche sui comuni di Carlentini e Francofonte.

Il neo ufficiale, dopo una trentennale esperienza in vari reparti del Corpo, tra i quali le sezioni speciali del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Milano e di Palermo, successivamente ha prestato servizio alla sezione verifiche del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Catania, oggi Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e, da ultimo, presso la Compagnia di Caltagirone, è arrivato nella nuova caserma di via Etnea dopo un percorso di formazione presso l'Accademia del Corpo, sede in Roma-Castelporziano.. L'Ufficiale possiede la laurea specialistica in Scienze Politiche, conseguita presso l'Università di Catania con il massimo dei voti, è autore di pubblicazioni in riviste specializzate nella materia fiscale e societaria, è Cavaliere della Repubblica Italiana nonché Cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

L'Ufficiale subentra al Luogotenente CS Piero Risuglia che continuerà ad operare a Lentini, quale Comandante della Squadra Comando della Tenenza.

L’arrivo dell’ufficiale, si innesta in un processo di riorganizzazione e potenziamento dei reparti del Corpo, disposti dal Comando Generale, che ha interessato anche la provincia di Siracusa.