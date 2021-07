Lentini, 4 mesi per un furto in abitazione: arrestato 30enne

Deve scontare 4 mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso a Lentini a novembre del 2011.

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un 30enne, in ottemperanza ad ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Il giovane è stato rinchiuso nella casa di reclusione Brucoli.