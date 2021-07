Siracusa, il caso Blu Land alla Cittadella dello sport. Le parole di Luca Campisi

E' un caso di sport negato oppure no quello sollevato dalla Blu Land, la scuola di calcio di base che quest'anno è fuori dal complesso sportivo della Cittadella dello sport, a Siracusa? Il dirigente dell'Asd, Luca Campisi, chiede spiegazioni al gestore della Cittadella e al Comune, convinto com'è che le Asd hanno priorità nell'assegnazione degli spazi e che devono pagarli secondo le tariffe orarie comunali. Intanto, in attesa che la vicenda sia chiarita, il suo pensiero va ai suoi 125 ragazzi, e in particolare a quelli che, con grande impegno, hanno ottenuto la qualificazione alle fasi regionali di calcio a 5 e che non hanno amcora oggi un posto in cui allenarsi.

