Pozzallo, incendio all'hotspot: tutti salvi gli ospiti

Hanno appiccato il fuoco ad un cumulo di materassi per protesta all'interno del centro immigrati. Ingenti i danni causati alla struttura mentre alcuni migranti nell'hotspot di Pozzallo si sarebbero dati alla fuga.

Tutti in salvo i circa 120 ospiti , una ventina i minori presenti.

Prefettura e Questura stanno coordinando le operazioni di ricollocazione in altri centri di concerto con il Ministero dell'interno.