Progetti utili alla collettività, attivati solo in 9 Comuni della provincia di Siracusa

Solo 9 Comuni su 21 della provincia di Siracusa hanno attivato i Puc, i progetti utili alla collettività che permettono di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in servizi per la comunità. I Comuni che li hanno attivati sono Augusta, Avola, Melilli, Noto, Portopalo, Buccheri, Francofonte, Pachino e Solarino.

A darne notizia è il deputato regionale del M5S, Giorgio Pasqua dopo che la deputata pentestellata, Ketty Damante ha scoperto che in tutta la Sicilia solo il 38% dei comuni ha attivato i Puc.

"Oltre a un obbligo - si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - i Puc rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività".

"Questo vuol dire - commenta Pasqua - che ci sono tantissimi Comuni che non stanno sfruttando questa occasione, cioè la possibilità di avere 40 / 50 / 60 persone a disposizione (dipende dal Comune) per la cura del verde pubblico, pulizia strade, vigilanza, e ogni tipo di attività socialmente utile. Questa cosa - conclude - è semplicemente scandalosa".