Concorso pubblico per l’assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 16 luglio 2021.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 16 agosto 2021.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsionline.poliziadistato.it entro e non oltre le ore 23.59 del 16 agosto 2021.