Siracusa, crisi al Vermexio: deputati del M5S "Preoccupati per la confusione politica"

“Ci lascia poco sereni l'attuale confusione politica che attanaglia la vita amministrativa di Siracusa. Tra uscite e possibili entrate in giunta, dimissioni ed appelli, maggioranze e tavoli di verifica, quello che balza agli occhi è che la città e le sue necessità siano ormai passate in secondo piano". Così i parlamentari nazionali Paolo Ficara e Filippo Scerra e il deputato regionale Stefano Zito (M5s) sulla crisi di Palazzo Vermexio, a Siracusa.

"Non invochiamo dimissioni, non inseguiamo alleanze - aggiungono - Saranno i cittadini a giudicare l’attività dell’amministrazione Italia che, pure senza consiglio comunale e senza opposizioni, non è riuscita a migliorare la qualità di Siracusa e la percezione dei servizi nei cittadini. Confidiamo - concludono - in (tardivi) segni di ripresa e di contatto con la realtà vera della Siracusa di oggi, forse non adeguatamente percepita nel Palazzo".