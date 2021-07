Siracusa, assembrati per vedere la partita dell'Italia: multe per 2 attività

I titolari di due attività commerciali di Siracusa sanzionati per non aver rispettato le normative anticovid in occasione domenica 11 luglio in occasione della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra.

Durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti della divisione Amministrativa, con l’ausilio dei filmati della videosorveglianza, hanno accertato che davanti le due attività commerciali si erano assembrate delle persone per vedere la partita, dallo schermo predisposto nelle attività. Da qui la sanzione amministrativa.