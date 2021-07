Siracusa, oggi Renzo Formosa avrebbe compiuto 20 anni. Continua la battaglia della famiglia per avere giustizia

Oggi Renzo Formosa avrebbe compiuto 20 anni: sarebbe stato un giorno di festa.

Renzo, con i suoi 20 anni, avebbe continuato i suoi studi, avrebbe fatto tanti viaggi, avrebbe magari la fidanzatina, avrebbe fatto tante cose insieme alla sua famiglia. Invece non ha avuto nulla di tutto questo, perché il 21 aprile 2017, mentre tornava a casa da scuola, è stato travolto da un'auto. Il giorno dopo Renzo, che ha resistito e lottato come un leone, ha dovuto arrendersi a causa delle gravi ferite riportate.

Per la sua famiglia, mamma Lucia, papà Giulio e per suo fratello, la giornata di oggi è un'altra giornata di dolore, pensando a quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Mamma Lucia si impegna ogni giorno per combattere contro il silenzio e l'indifferenza che rischia di calare su questa vicenda: vuole giustizia vera e non bastano i 4 anni della sentenza di primo grado a cui è stato condannato Santo Salerno per omicidio stradale.