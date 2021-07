Siracusa, pedone investito da una moto in viale Paolo Orsi: muore in ospedale

Un uomo investito ieri sera in viale Paolo Orsi a Siracusa da una moto che, subito dopo l'impatto si sarebbe allontanata dal luogo dell'incidente.

E' accaduto ieri sera intorno alle 21,30: il pedone, pare un clochard, è stato trasportato in ospedale dove poi è deceduto.

Sul posto per i rilievi del caso e per le indagini necessarie a individuare il conducente della moto, è intervenuta la polizia municipale. Al vaglio degli agenti della Municipale i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.

IN AGGIORNAMENTO