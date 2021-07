Siracusa, 5 biglietti per il Teatro Greco ai donatori di sangue

Cinque donatori dell’Avis Comunale di Siracusa, che effettueranno la donazione dal 15 luglio al 15 agosto, avranno in dono un biglietto per assistere ad una delle tre rappresentazioni classiche in programma al Teatro Greco di Siracusa. L’estrazione verrà fatta settimanalmente.

I biglieti sono donati dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, come segno di riconoscenza per il ruolo che i donatori di sangue ricoprono nella comunità.

"Cogliamo l’occasione - interviene il presidente dell'Avis siracusana, Robert Fortuna - per ricordare a tutti l’importanza della donazione soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta il fabbisogno e il consumo di sangue.

Un piccolo gesto come quello della donazione del sangue esprime un grande senso di civiltà e di altruismo".