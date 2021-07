Siracusa, società consortile di gestione del servizio idrico: Left Wing "Vigileremo su nomine del presidente e del cda"

"Le nomine del presidente e del cda della futura società consortile di gestione del servizio idrico nella provincia di Siracusa sono scelte delicate e fondamentali per il buon esito della futura gestione pubblica". A dirlo è Alessandro Acquaviva di Left Wing: " Abbiamo applaudito quando nel novembre 2020 i sindaci hanno deliberato di voler esplorare la via della gestione pubblica del Servizio IIdrico Integrato - dichiara - ma adesso attendiamo segnali concreti. Il Cda - aggiunge - è un organismo tecnico-politico, cui sono demandate scelte amministrative di indirizzo con una visione, si auspica, di bene comune. Left wing vigilerà affinché eventuali pressioni esterne non prevalgano sui criteri di competenza tecnica e capacità politica". Non solo Acquaviva chiede al sindaco di Siracusa Italia "di avviare, da qui al 30 settembre data ultima per costituire la consortile, un percorso partecipato con le associazioni e le forze sociali".