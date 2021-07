Pachino, droga in auto e a casa: arrestato 29enne

Deve rispondere di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente un 29enne di Pachino, arrestato dalla Polizia.

Nel corso di servizi di controllo del territorio, il giovane è stato trovato in possesso di 214 grammi di cocaina, in pietra da tagliare, suddivisa in tre confezioni termosaldate. In casa rinvenute altri 8 grammi di cocaina, 110 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato, inoltre, denunciato per porto abusivo di coltello poiché, durante i controlli, all’interno dell’auto, è stato rinvenuto anche un coltello di genere vietato.

Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Cavadonna.