Marzamemi, riapre il posto fisso stagionale dei Carabinieri

Riaperto anche per questa estate il Posto Fisso stagionale Carabinieri di Marzamemi, che rimarrà operativo fino al 31 agosto, così come quello Agnone Bagni.

Si tratta di presidi temporanei che vengono stabiliti per assicurare la sicurezza nelle località balneari che durante i mesi estivi, per l’afflusso turistico, vedono aumentare significativamente la popolazione residente.

Anche a Marzamemi l’apertura del posto fisso è avvenuta il 1° luglio e nella mattinata di giovedì 15 il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Giovanni Tamborrino, ha effettuato una visita inaugurale, alla presenza di Vincenzo Lo Fermo, in rappresentanza della Commissione Straordinaria del Comune di Pachino, dei Comandanti della Compagnia di Noto e della locale Stazione, Cap. Paolo Perrone e Luogotenente C.S. Andrea De Meis, nonché di una rappresentanza della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

L’ufficio si trova in uno stabile di via Nuova, messo a disposizione dal Comune di Pachino: sarà operativo ogni giorno dalle 16 alle 22.

Al di fuori dell’orario d’ufficio, la presenza dell’Arma nel borgo sarà assicurata dalle pattuglie a piedi ed automontate, con orari flessibili al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti.

Nei primi 15 giorni di apertura i militari già denunciato quattro giovani per una rissa avvenuta lo scorso 4 luglio ed un uomo che, per sottrarsi ad un controllo alla circolazione stradale, aveva forzato i controlli dell’Arma.