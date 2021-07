Siracusa, via erbacce e rifiuti dal Tempio di Apollo: volontari al lavoro

Il Tempio di Apollo, uno dei monumenti simbolo di Siracusa ripulito ieri dalle erbacce che per mesi lo hanno reso irriconoscibile. Al lavoro per tutta la giornata i volontari di Nuova Acropoli che dal 2009, in virtù di una convenzione a titolo gratuito stipulata con la Soprintendenza, si occupano della cura del monumento tagliando l'erba e rimuovendo i rifiuti.

L'ultimo intervento di manutenzione era stato effettuato ad aprile scorso, poi più nulla a causa dell'usura e del deterioramento degli attrezzi. A fine giugno l'appello pubblico dell'associazione per trovare qualcuno che mettesse a disposizione tosaerba, decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe, cesoie per potatura. All'appello ha risposto una ditta siracusana, mettendo a disposizione gli attrezzi e ieri con l'intervento di manutenzione straordinaria, il monumento è tornato al suo antico splendore.