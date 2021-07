Inondazioni in Germania, si aggrava il bilancio: 133 morti

Sale ancora il bilancio delle vittime del maltempo che in questi giorni sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera.

In Germania, il paese più colpito, le persone morte per le inondazioni sono 133. In totale, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali tedesche, in Europa sono 153 i morti: alle vittime in Germania si aggiungono 20 morti in Belgio. Intanto si lavora per ripulire la devastazione e prevenire ulteriori danni.